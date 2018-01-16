Белоруска Александра Саснович вышла в 1/32 финала AustralianOpen

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно стартовала на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в поединке первого раунда одиночного разряда Саснович, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, переиграла американку Кристину Макхейл (73-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В матче 1/32 финала Александра Саснович встретится с победительницей встречи между хорватской теннисисткой Мирьяной Лучич-Баронич (30) и американкой Шелби Роджерс (67).

Позже на центральный корт "Мельбурн Парка" впервые в карьере выйдет белоруска Арина Соболенко (66), которая будет соперничать с 17-й ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти. В стартовом матче состязаний женских пар Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с интернациональным дуэтом Соранй Кирстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

В соревнованиях мужского парного разряда выступят два белорусских теннисиста. Максим Мирный и австриец Филип Освальд в первом круге встретятся с итальянско-израильским тандемом Томас Фаббиано / Дуди Села. Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сыграют с аргентинским дуэтом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.-0-