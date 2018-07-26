Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Москве

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (42-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу на турнире в Moscow River Cup в российской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/8 финала Александра победила россиянку Евгению Родину (84) - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 мин.
На старте соревнований Александра Саснович уверенно переиграла шведскую теннисистку Йоханну Ларссон (77) - 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски будет победитель матча между латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (20) и румынкой Ириной Марией Барэ (140).
В парном разряде этих соревнований белорусско-российский дуэт Лидия Морозова / Вероника Кудерметова выбыл из борьбы после первого раунда, уступив в двух сетах хорватско-японскому тандему Дарья Юрак / Рика Фудзивара - 4:6, 5:7.
Турнир Moscow River Cup проводится впервые, его призовой фонд составляет $750 тыс. Матчи проходят на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. Соревнования завершатся в воскресенье, 29 июля. Победительница одиночного разряда получит $163 тыс.-0-
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