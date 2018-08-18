Белоруска Александра Саснович вышла в 3-й раунд квалификации в Нью-Хейвене

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) вышла в 3-й раунд квалификации турнира категории "Премьер" в американском Нью-Хейвене с призовым фондом $776 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Еще одна белоруска Вера Лапко (66) уступила казахстанской теннисистке Зарине Дияс (63) - 1:6, 6:3, 3:6.

На турнире в американском Цинциннаци белоруска Арина Соболенко (34) в поединке за выход в финал сыграет с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.-0-