Александра Саснович вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (55-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" Александра встречалась сегодня с чешской теннисисткой Денисой Аллертовой (103) и победила - 6:4, 6:3.

Позже свой матч первого круга одиночного разряда завершит еще одна белоруска Арина Соболенко (48), которая играет с голландкой Кики Бертенс (22).-0-