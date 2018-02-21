Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Будапеште

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в Будапеште. Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли в парных разрядах заокеанских турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на соревнованиях в венгерской столице Саснович, занимающая 47-е место в мировом рейтинге, уступила в 2-м раунде хорватской теннисистке Петре Мартич (56) - 6:3, 4:6, 4:6. До этого в стартовом поединке Александра Саснович уверенно переиграла опытную итальянку Роберту Винчи (156) - 6:3, 6:3. Роберта Винчи в свою очередь в квалификации взяла верх над белоруской Верой Лапко.

На мужском турнире в американском Делрей-Бич белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в 1/8 финала парного разряда проиграли австралийцу Мэттью Эбдену и американцу Дональду Янгу - 6:3, 6:7, 5:10.

В бразильском Рио-де-Жанейро Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо также в первом раунде уступили аргентинской паре Гвидо Пелья / Диего Шварцман - 3:6, 6:2, 3:10.-0-