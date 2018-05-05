Белоруска Алена Омелюсик заняла третье место на престижной велогонке в Великобритании

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик заняла третье место на двухдневной престижной велогонке в Великобритании "Тур Йоркшира", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам двух этапов велогонщица профессиональной команды Velocio-SRAM Pro Cycling уверенно провела второй этап длинной 128 км, что позволило ей в генеральной классификации разместиться на третьем месте.
Победила в "Туре Йоркшира" Меган Гарнье из США, второе место заняла британка Даниель Кинг.
"Конечно, очень довольна итогами гонки. Я вновь в профессиональном туре, и это после тяжелой травмы костей таза и 11-месячного перерыва, долгого восстановления", - отметила после финиша Алена Омелюсик.
Ведущая белорусская велогонщица получила серьезную травму в июне 2017 года во время велогонки OVO Energy Women's в Великобритании. Алена Омелюсик является победителем I Европейских игр в Баку, чемпионкой мира 2015 год по велоспорту на шоссе в командной гонке с раздельным стартом на время.-0-
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