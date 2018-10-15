Белоруска Анастасия Салос завоевала серебро Гран-при по художественной гимнастике в Чехии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Салос завоевала серебряную медаль на международном турнире серии Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

По итогам индивидуального многоборья белоруска набрала 75,200 балла, уступив лишь россиянке Екатерине Селезневой (77,950). Бронзовая награда в активе еще одной российской спортсменки Марины Сергеевой (73,500).

В турнире приняла участие белоруска Алина Горносько, продолжающая восстановление после сложной травмы. С результатом 71,000 Алина стала пятой. Особенно успешными для нее были композиции с обручем (19,550) и мячом (19,100).

В финалах отдельных видов Беларусь представляла Анастасия Салос. К сожалению, подняться на пьедестал почета ей не удалось. Наиболее высокое место (четвертое) Анастасия заняла в упражнении с лентой.-0-