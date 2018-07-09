Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала вторую золотую медаль на юниорском ЧЕ по плаванию в Хельсинки

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала вторую золотую медаль на юниорском чемпионате Европы (U-18) по плаванию в Хельсинки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На своей коронной дистанции 50 м баттерфляем брестчанка победила с результатом 26,44 сек. Серебряным призером стала Майя Тобен из Германии - 26,78 сек. Третье место заняла Алена Озкан из Турции - 26,83 сек. Отметим, годом ранее Шкурдай также победила на чемпионате Европы среди юниоров на дистанции 50 баттерфляем.

Для одного из лидеров белорусской юниорской команды по плаванию это уже вторая медаль на турнире в Хельсинки. Ранее Анастасия Шкурдай праздновала успех в заплыве на 100 м баттерфляем, разделив первое место на пьедестале с британкой Эмили Лардж. Еще одним крупным международным стартом для 15-летней пловчихи станут Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.

Всего в копилке белорусской команды на завершившемся чемпионате Европы (U-18) две золотые награды и восьмое место в зачете. Наиболее высокие результаты показали пловцы из России, в копилке которых 34 медали, 18 из которых золотые.-0-