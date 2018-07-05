Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 июля 2018, Чт
+22°C
Малооблачно EUR 2.3235
USD 1.9946
RUB 3.1524
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Президент
Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси
Президент
Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
Президент
"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!
Общество
В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок
13:29 Общество
В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг
13:20 Общество
В Беларуси до конца года планируется открыть еще 8 центров обслуживания налогоплательщиков
13:14 Общество
Беларусь и Китай обсуждают законодательное обеспечение реализации проекта "Один пояс, один путь"
12:52 Политика
Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе
12:51 Спорт
Земля максимально удалится от Солнца 6 июля
12:46 Калейдоскоп
В Витебской области 7 июля бесплатно проконсультируют по вопросам борьбы с алкоголизмом
12:44 Регионы
МНС предлагает повысить возрастной порог для посещения игорных заведений до 21 года
12:29 Общество
В Беларуси снижается число зависимых от алкоголя
12:20 Общество
Назарбаев дал старт работе биржи Международного финансового центра "Астана"
12:14 В мире
Отравленные книги найдены в библиотеке Дании
12:06 Калейдоскоп
В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых граждан
12:05 Общество
В Минске мужчина совершил убийство, чтобы скрыть изнасилование
12:00 Происшествия
Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа
11:58 Политика
Около 90% случаев рака шейки матки на ранних стадиях выявляется на профосмотрах
11:50 Общество
Законопроект по медиации будет внесен в Палату представителей в марте 2019 года
11:48 Общество
Кратковременные дожди и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные
11:41 Общество
Харви Ванштейн пришел в полицию, и теперь ему грозит пожизненный срок
11:41 Калейдоскоп
В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства
11:40 Экономика
Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси
11:35 Президент
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Купалье в Александрии Купалье в Александрии
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе

Спорт 05.07.2018 | 12:51
Анна Зубкова. Фото БФЛА
Анна Зубкова. Фото БФЛА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 5000 м она преодолела за 22 мин. 45,47 сек. и установила новый рекорд Европы для 18-летних атлетов. Белоруска опередила Ольку Фласку из Греции, занявшую второе место, и бронзового призера Симону Бертини из Италии.

Анна Зубкова также завоевала право на участие в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

"Хорошо готова и рассчитывала на призовое место. Перед стартом настрой был боевой, признаюсь, ночь не спала, ждала начала, чтобы пройти дистанцию и поскорее узнать свой результат. Эмоции зашкаливают, я очень рада! - призналась Анна Зубкова. - Следующий крупный турнир в сезоне для меня - Юношеские Олимпийские игры в Аргентине в октябре. Загадывать не буду, но хотелось бы попасть вновь в число призеров".

В чемпионате Европы (U-18) в Венгрии принимают участие более 40 молодых белорусских легкоатлетов.-0-

﻿
Теги
Венгрия, легкая атлетика, спортивная ходьба, чемпионат Европы, юношеский спорт
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3235 BYN 2.322 BYN 2.325 BYN
USD
1.9946 BYN 1.988 BYN 1.991 BYN
RUB
3.1524 BYN 3.14 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Салют в честь Дня Независимости Беларуси в Минске
Все видео

Фотоновости

Родившие в День Независимости мамы получили подарки от "Белой Руси"
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Политика
Фото из архива Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа
Беларусь и Китай обсуждают законодательное обеспечение реализации проекта "Один пояс, один путь"
Посол Венесуэлы: очень приятно в День Независимости быть рядом с белорусами
Экономика
Фото из архива Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки
В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства
"Регулятивные песочницы" создадут в ЕАЭС для ускорения реализации совместных проектов
Происшествия
Суд Минского района вынес приговор по делу о коррупции в Госпромнадзоре
В Минске мужчина совершил убийство, чтобы скрыть изнасилование
Спасатели помогли заблудившимся супругам выйти из леса в Минском районе
Общество
Средства кубка по бегу "Большой бард-рыбалки" направят на возрождение Быховского замка
В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок
В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открылась новая пешеходная зона
В Витебской области 7 июля бесплатно проконсультируют по вопросам борьбы с алкоголизмом
Лучший выездной строительный студотряд Витебской области отправится в российский Белоярск
Технологии
Приложение "Мобильный мастер" для ЖКХ тестируют в Минске
Wikipedia приостановила работу на 4 языках, протестуя против нововведений в авторском праве
Компания Илона Маска вышла на рекордный уровень производства Model 3
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Финско-немецкую трагикомедию "По ту сторону надежды" покажут в Верхнем городе 7 июля
Мистика ночного закулисья ждет 13 июля зрителей Гомельского театра
В мире
Фото из архива Окончательные итоги президентских и парламентских выборов оглашены в Турции
Назарбаев дал старт работе биржи Международного финансового центра "Астана"
Проливные дожди в Пакистане унесли жизни 14 человек
Калейдоскоп
Алан Тейлор Режиссер "Игры престолов" снимет приквел к сериалу "Клан Сопрано"
Земля максимально удалится от Солнца 6 июля
Отравленные книги найдены в библиотеке Дании
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия