Белоруска Арина Соболенко уступила первой ракетке мира на турнире в Цинциннати

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти в финал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за выход в финал Арина Соболенко уступила первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп в двух сетах - 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час15 минут. В решающем поединке Халеп сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс (17).

До этого Арина Соболенко победила британку Йоханну Конту (39) - 4:6, 6:3, 6:4, чешку Каролину Плишкову (8) - 2:6, 6:3, 7:5, французскую теннисистку Каролин Гарсия (5) - 6:4, 3:6, 7:5 и американку Мэдисон Киз (13) - 6:3, 6:4. Благодаря успешному выступлению в Цинциннати, Соболенко на следующей неделе впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.

На турнире в американском Нью-Хейвене белоруска Александра Саснович (36) пробилась в 3-й раунд квалификации и в матче за выход в основную сетку встретится с француженкой Полин Пармантье (71).-0-