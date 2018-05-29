Белоруска Арина Соболенко уступила в первом поединке "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (48-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться во второй раунд открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем первом поединке одиночного разряда Соболенко уступила 22-й ракетке планеты Кики Бертенс из Нидерландов в двух сетах - 2:6, 1:6.
Во втором круге Бертенс сыграет с еще одной белоруской Александрой Саснович (55), которая уверенно победила чешку Денису Аллертову (103) - 6:4, 6:3.-0-
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