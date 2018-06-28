Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Истборне

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал одиночного разряда турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке Соболенко, занимающая 45-е место в мировом рейтинге, победила 7-ю ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 2:6, 7:6 (7:5). В полуфинале соперницей Арины будет полька Агнешка Радваньска (31-й номер рейтинга WTA).

До этого Арина Соболенко победила американскую теннисистку Сачию Викери (82) - 4:6, 6:0, 6:1, немку Юлию Гергес (13) - 1:6, 6:4, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (15) - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4).

Сегодня вечером в четвертьфинале парного разряд Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя встретятся с интернациональным тандемом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

В полуфинале парных соревнований в британском Саутси белорусско-румынский дуэт Лидия Морозова / Йоана Ралука Олару сыграет с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

На мужском турнире в турецкой Анталии белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в борьбе за выход в финал уступили голландской паре Сандер Арендс / Матве Мидделкоп - 6:7 (4:7), 3:6.-0-