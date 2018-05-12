Арина Соболенко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Риме

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на грунтовых кортах Рима стартовал квалификационный раунд представительного теннисного турнира с призовым фондом более $3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке женского одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (46-й номер мирового рейтинга) встречалась с американкой Элисон Риске (93) и - победила - 6:3, 1:6, 6:3.

Позже еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (58) сыграет с немкой Моной Бартель (111).

Виктория Азаренко (99) стартует в основной сетке римского турнира матчем с японкой Наоми Осакой (21). Победитель их встречи выйдет на первую ракетку мира румынку Симону Халеп.-0-