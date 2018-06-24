Белоруска Елена Фурман завоевала серебряную награду на этапе КМ по академической гребле в Линце

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Фурман завоевала серебряную награду на втором этапе Кубка мира по академической гребле в австрийском Линце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заезде среди лодок легкого веса (не олимпийский класс) она показала результат 7 мин. 37,370 сек. Опередила Елену Фурман лишь Йоанна Доросяк из Польши - 7 мин. 35,250 сек. Третье место заняла итальянка Клара Гуэрра.

Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана занял четвертое место. Победили в финале в этой дисциплине Лукаш Гелешич и Якуб Подражил из Чехии.

Третий этап Кубка мира по академической гребле состоится 13-15 июля в Люцерне.-0-