Белоруска Елена Фурман завоевала серебряную награду на этапе КМ по академической гребле в Линце

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Фурман завоевала серебряную награду на втором этапе Кубка мира по академической гребле в австрийском Линце, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем заезде среди лодок легкого веса (не олимпийский класс) она показала результат 7 мин. 37,370 сек. Опередила Елену Фурман лишь Йоанна Доросяк из Польши - 7 мин. 35,250 сек. Третье место заняла итальянка Клара Гуэрра.
Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана занял четвертое место. Победили в финале в этой дисциплине Лукаш Гелешич и Якуб Подражил из Чехии.
Третий этап Кубка мира по академической гребле состоится 13-15 июля в Люцерне.-0-
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