Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на этапе КМ по академической гребле

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заезде среди лодок легкого веса (не олимпийский вид) белоруска одержала уверенную победу - 7 мин. 46,15 сек. Занявшая второе место Элен Глидоу из Канады уступила Елене Фурман более секунды. Бронзовым призером стала Ладина Мейер из Германии.

В олимпийском классе лодок в двойках парных в финал вышли белоруски Кристина Староселец и Татьяна Климович, а также Татьяна Кухта и прославленная Екатерина Карстен, которая 2 июня отметила свой День рождения.

Решающий заезд в этом классе лодок пройдет в Белграде 3 июня.-0-