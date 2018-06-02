Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на этапе КМ по академической гребле

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем заезде среди лодок легкого веса (не олимпийский вид) белоруска одержала уверенную победу - 7 мин. 46,15 сек. Занявшая второе место Элен Глидоу из Канады уступила Елене Фурман более секунды. Бронзовым призером стала Ладина Мейер из Германии.
В олимпийском классе лодок в двойках парных в финал вышли белоруски Кристина Староселец и Татьяна Климович, а также Татьяна Кухта и прославленная Екатерина Карстен, которая 2 июня отметила свой День рождения.
Решающий заезд в этом классе лодок пройдет в Белграде 3 июня.-0-
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