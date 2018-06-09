Белоруска Елена Ноздрева завоевала золото ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Белграде

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Ноздрева завоевала золото на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заезде каноэ-одиночки на 500 м белоруска уверенно лидировала на протяжении всей дистанции - 2 мин. 03,53 сек. Ноздрева опередила россиянку Ксению Курач, занявшую второе место, и Людмилу Лузан из Украины, финишировавшую третьей.

Еще одну медаль в копилку сборной Беларуси принесла женская байдарка-четверка в составе Алины Свито, Надежды Лепешко, Марины Литвинчук и Ольги Худенко. Они завоевали серебряную награду на дистанции 500 м, уступив лишь сильному квартету из Венгрии Анне Караш, Эрике Медведцки, Дануте Козак и Доре Бодони всего 1,134 сек.

На континентальном форуме гребцов в первый день финалов белорусы выступили в восьми видах программы. Олег Юреня в байдарках-одиночках на 1000 м занял шестое место, в этом же виде у женщин Карина Бондаренко также стала шестой. Неплохой заезд провели в каноэ-четверке белорусы Максим Крысько, Никита Мергурьев, Дмитрий Лопата, Денис Махлай: долгое время они лидировали на дистанции 500 м, но на финише уступили соперникам из России, Украины и Польши.

Мужская белорусская байдарка-четверка завоевала золото ЧЕ в Белграде Белорусы к середине дистанции уверенно лидировали и не позволили соперникам опередить их в финишном створе - 2 мин. 48,841 сек. Второе место заняли гребцы из Словакии, а третья позиция у байдарочников из Испании.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ является отборочным к II Европейским играм в Минске, которые состоятся в 2019 году.-0-