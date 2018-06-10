10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами на турнире в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат молодой бегуньи - 12,74 сек. Она опередила Рекенетт Стинкамп из Ямайки и Эфье Боонс из Нидерландов. Забег состоялся в ходе национального турнира в преддверии старта "Бриллиантовой лиги" в столице Швеции.

Основные старты лиги состоятся в Стокгольме сегодня вечером. В беге на 100 м с барьерами выступит рекордсменка Беларуси Алина Талай, которая будет в одном забеге с американками Кристиной Мэннинг, Доун Харпер-Нельсон и Брианой Макнил.-0-