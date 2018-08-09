Белоруска Эльвира Герман завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами на ЧЕ в Берлине

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Эльвира Герман завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем, медальном, забеге белоруска показала результат 12,67 сек. Эльвира Герман уверенно провела вторую участь спринтерской дистанции и в финишном створе опередила двух соперниц из Германии. Памела Дуткевич заняла второе место - 12,72 сек, Синди Роледер стала бронзовым призером - 12,77 сек.

В финальном забеге на 100 м с барьерами выступила и Алина Талай, которая не смогла финишировать, допустив ошибку на барьере.

Золотая награда Эльвиры Герман стала четвертой в копилке нашей команды на чемпионате Европы в Берлине. Благодаря ее успеху Беларусь переместилась на шестое место в медальном зачете. В 2016 году Эльвира Герман завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершится в Берлине 12 августа.-0-