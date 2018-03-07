Белоруска Евгения Воробьева заняла третье место на молодежном этапе КМ по конькобежному спорту в США

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Евгения Воробьева заняла третье место на молодежном (U-23) этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Евгения Воробьева из Могилева заняла третье место на дистанции 500 м с высоким результатом 40,43 сек. Была близка к пьедесталу почета на дистанции 1500 м Мария Кротова, которая с личным рекордом 2 мин. 05,29 сек. заняла четвертое место.

В Солт-Лейк-Сити были подведены итоги всех этапов Кубка мира по конькобежному спорту среди атлетов до 23 лет. В командной гонке в общем зачете третье место заняли белорусы Артем Чабан, Максим Кондратьев, Евгений Болгов. Бронзовыми призерами в командной гонке по сумме всех этапов стали также Евгения Воробьева и Мария Кротова. Далее, с 9 по 11 марта, в Солт-Лейк-Сити молодых белорусских конькобежцев ждет юниорский чемпионат мира.

В середине текущего месяца центром мирового конькобежного спорта станет спорткомплекс "Минск-Арена", где 17-18 марта состоится финал Кубка мира среди взрослых атлетов, а 21-25 марта пройдет планетарный форум среди студентов.-0-