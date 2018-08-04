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Белоруска Инна Савенко завоевала серебро ЧЕ по велотреку

Спорт 04.08.2018 | 19:52
Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Инна Савенко стала серебряным призером чемпионата Европы по трековым велогонкам, который проходит в британском Глазго, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке по очкам белоруска финишировала второй, уступив только итальянке Марии Конфалоньери. Бронзу завоевала российская велосипедистка Гульназ Бадыкова.

Белорусская спортсменка Анна Терех заняла 5-е место в скрэтче.-0-

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Теги
велосипед, соревнования, чемпионат Европы
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