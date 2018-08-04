Белоруска Инна Савенко завоевала серебро ЧЕ по велотреку

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Инна Савенко стала серебряным призером чемпионата Европы по трековым велогонкам, который проходит в британском Глазго, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке по очкам белоруска финишировала второй, уступив только итальянке Марии Конфалоньери. Бронзу завоевала российская велосипедистка Гульназ Бадыкова.

Белорусская спортсменка Анна Терех заняла 5-е место в скрэтче.-0-