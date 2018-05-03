Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на ЧЕ по борьбе в России

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории до 55 кг бобруйчанка была сильнее россиянки Марии Гуровой, соперницы из Чехии Ленки Гочковой. В полуфинале белоруска одолела Эвелину Георгиеву Николову из Болгарии. В упорном противостоянии в финале Ирина Курочкина победила Роксану Марту Засину из Польши.
Золотая медаль Ирины Курочкиной вторая в сборной Беларуси по борьбе на турнире в Каспийске. Днем ранее Виктор Сосуновский в категории до 82 кг стал серебряным призером среди борцов греко-римского стиля.
Ирина Курочкина - одна из самых титулованных в женской команде. В 2017-м она заняла первое место на молодежном чемпионате Европы, а в 2016-м в Риге завоевала серебряную награду взрослого континентального форума.-0-
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