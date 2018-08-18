Белоруска Ксения Данилович завоевала золото на турнире серии European Judo Open в Минске

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруская дзюдоистка Ксения Данилович завоевала золотую медаль на турнире серии European Judo Open, который проходит на "Чижовка-Арене" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 52 кг белоруска была сильнее Натали Рувье из Германии, Мириам Джанашвили из Грузии. В финале Ксения Данилович смогла победить Катри Какко из Финляндии, получив оценку "иппон".

Еще одну медаль в копилку белорусской команды принесла Ульяна Миненкова (весовая категория до 57 кг). Белоруска на татами "Чижовка-Арены" уверенно дошла до полуфинала, где уступила польке Юлии Ковальчик. В поединке за бронзовую награду Ульяна Миненкова одолела Арлету Подоляк из Польши.

European Judo Open является тестовым перед предстоящими II Европейскими играми 2019 года. Соревнования пройдут на "Чижовка-Арене" с 25 по 30 июня, в ходе которых будет разыграно 15 комплектов наград.-0-