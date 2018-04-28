Белоруска Лилия Морозова и россиянка Вероника Кудерметова проиграли в 1/2 финала теннисного турнира в Штутгарте

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лилия Морозова и россиянка Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал турнира в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном матче парного разряда Морозова и Кудерметова проиграли в двух сетах американско-чешскому тандему Николь Меличар / Квета Пешке - 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.-0-