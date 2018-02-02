Белоруска Любовь Черкашина переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов FIG

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Любовь Черкашина переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Бронзовый призер по художественной гимнастике впервые возглавила комиссию в феврале 2017 года, сменив на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике финна Яни Тансканена. Любовь Черкашина переизбрана сроком на четыре года.
"Счастлива, что комиссия укомплектована полностью. Спортсмены - это лицо нашего вида спорта, они должны быть услышаны не только в технических комитетах, но и в исполнительном комитете. Я благодарна за оказанное доверие, ведь одного года было недостаточно для того, чтобы разобраться со всеми проблемами", - отметила она.
Заместителем председателя комиссии избран португалец Нуно Мерино, представляющий прыжки на батуте, секретарем комиссии - Дора Хеги из Венгрии (спортивная аэробика).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4507 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9756 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.5114 BYN
|3.507 BYN
|3.525 BYN