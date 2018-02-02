Белоруска Любовь Черкашина переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов FIG

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Любовь Черкашина переизбрана на пост председателя комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый призер по художественной гимнастике впервые возглавила комиссию в феврале 2017 года, сменив на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике финна Яни Тансканена. Любовь Черкашина переизбрана сроком на четыре года.

"Счастлива, что комиссия укомплектована полностью. Спортсмены - это лицо нашего вида спорта, они должны быть услышаны не только в технических комитетах, но и в исполнительном комитете. Я благодарна за оказанное доверие, ведь одного года было недостаточно для того, чтобы разобраться со всеми проблемами", - отметила она.

Заместителем председателя комиссии избран португалец Нуно Мерино, представляющий прыжки на батуте, секретарем комиссии - Дора Хеги из Венгрии (спортивная аэробика).-0-