29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Слуцкая победила на Гран-при по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ) в весовой категории свыше 78 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом тяжелом весе Марина Слуцкая являлась одним из фаворитов и подтвердила свой статус. В четвертьфинале она была сильнее россиянки Юлии Ляниченко. За выход в финал одолела китаянку Ян Ван. В решающем поединке с Анн Фатуматой М'Баиро из Франции белоруска провела прием, получив оценку "иппон".

Ранее на Гран-при в Абу-Даби бронзовым призером стал белорус Дмитрий Шершань (66 кг). В категории свыше 100 кг его партнер по команде Владислав Терпицкий занял пятое место.-0-