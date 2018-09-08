8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева и француз Валентин Тибо победили в роллер-марафоне в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования на дистанции в 32 км, в которых приняли участие более 300 спортсменов, состоялись во время масштабного физкультурно-спортивного праздника, посвященного Дню города. В женском забеге не было равных мастеру спорта международного класса по конькобежному спорту, неоднократной победительнице международных стартов по роллер-спорту Марине Зуевой. Серебряным призером стала Анна Нифонтова из национальной сборной Беларуси, а на третьей строке итогового протокола разместилась ее подруга по команде Екатерина Крупенькова.

Победителем в абсолютной категории стал чемпион мира по роллер-спорту 2017 года Валентин Тибо из Франции. Второе место занял белорусский атлет Егор Доморацкий, третьим финишировал еще один представитель Франции Энцо Дарлен, опередивший на финише на мгновение белорусского конькобежца Игната Головатюка.

В День города у столичного Дворца спорта проводятся турниры по различным видам спорта. Желающие попробовали свои силы в рукопашном бою, волейболе, шахматах, поднятии тяжестей. На проспекте Победителей продолжаются соревнования по баскетболу 3х3, пожарно-спасательному спорту. Увлекательными получились соревнования на драгонботах (многоместные лодки-байдарки), первое место в которых заняли представители команды БРСМ.

Многолюдно и увлекательно было на площадке по силовому экстриму Minsk open cup 2018. Борьбу за кубок вели силачи из Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши. Наиболее зрелищной и тяжелой для атлетов стало задание на перетаскивание трех автомобилей общим весом 8 т. По словам пресс-секретаря федерации силового экстрима Анны Бухты, многие из участников впервые соревновались в этом виде программы. Чемпионом по итогам четырех упражнений стал белорус Александр Курак. В тройку призеров вошли представители Грузии и Литвы.

"Отличная поддержка зрителей, высокая конкуренция среди соперников. Это и помогло сегодня победить. Красивый праздник устроили для всех горожан и гостей," - отметил Александр Курак.

Восстановить свои силы участникам мероприятий предлагают многочисленные фудкорты. У спортивных площадок слышна в том числе иностранная речь. Многие из зарубежных гостей приятно удивлены размахом праздника и уже завтра собираются прийти посмотреть старт одного из самых масштабных спортивных проектов - Минского полумарафона.-0-