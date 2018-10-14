Белоруска Наталья Варакина выиграла бронзу на ЮОИ в Буэнос-Айресе

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Наталья Варакина выиграла бронзовую медаль по борьбе на III Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На предварительной стадии белоруска была сильнее соперниц из Венесуэлы, Казахстана и США. Наталья Варакина уступила лишь Шохиде Ахмедовой из Узбекистана. В поединке за бронзовую награду она была сильнее Зинеб Эш-Чабки из Марокко.

Победителем Игр стала Эмма Йонна Малмгрем из Швеции.

После семи соревновательных дней на счету сборной Беларуси пять наград (1 золотая 2 серебряные и 2 бронзовые). Еще две медали белорусские спортсмены завоевали в составе интернациональных команд (1-0-1).-0-