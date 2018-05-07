Белоруска Оксана Юхно заняла первое место на ЧЕ по бодибилдингу и фитнесу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Оксана Юхно заняла первое место в бодифитнесе на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Это первый крупный успех спортсменки на международном уровне. Ранее белоруска становилась победительницей и призером республиканских соревнований. Победа на апрельском чемпионате Беларуси позволила Оксане Юхно принять участие в более крупном турнире.
Как отметили в Белорусской федерации бодибилдинга, представительница Беларуси победила заслуженно. Занятие в тренажерном зале для чемпионки Европы лишь хобби. Она является сотрудником службы безопасности одного из столичных фитнес-центров, где чемпионка Европы в основном и тренируется. Победительница из Минска планирует успешно выступить и на чемпионате мира.
На континентальном форуме в Санта-Сусанне проявил себя и еще один белорус Сергей Агунович, который занял в категории свыше 100 кг в бодибилдинге пятое место. Всего в турнире в Испании приняли участие около 1,3 тыс. атлетов из 45 стран.-0-
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