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Белоруска Оксана Соловьева завоевала серебро на молодежном ЧЕ по велоспорту на треке

Спорт 25.08.2018 | 10:23
Оксана Соловьева, Диана Климова и Валентин Фортен. Фото UEC
Оксана Соловьева, Диана Климова и Валентин Фортен. Фото UEC

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Оксана Соловьева завоевала серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) по велоспорту на треке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В швейцарском Эгле она успешно выступила в гонке по очкам, находясь в группе лидеров на промежуточных финишах. В активе Оксаны Соловьевой 75 баллов и второе место в итоговом протоколе. На первую ступень пьедестала почета поднялась Диана Климова из России - 79 очков. Третье место заняла француженка Валентин Фортен.

Годом ранее Оксана Соловьева также заняла второе место в гонке по очкам на молодежном европейском первенстве в Португалии.

Оксана Соловьева, Диана Климова и Валентин Фортен
Оксана Соловьева, Диана Климова и Валентин Фортен

Для белорусской команды это третья медаль на континентальном форуме. Ранее серебряную медаль в возрастной категории до 18 лет в гонке на выбывание завоевал Денис Мазур, в этой же дисциплине для атлетов до 23 лет третьим финишировал Евгений Королек.

Белорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном ЧЕ по велоспорту на трекеБелорусы Евгений Королек и Денис Мазур завоевали награды на молодежном ЧЕ по велоспорту на треке
В возрастной категории до 23 лет один из лидеров белорусской команды Евгений Королек занял третье место в гонке на выбывание.

Молодежный чемпионат Европы по велоспорту на треке в Эгле завершится 26 августа.-0-

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Теги
велоспорт, молодежь, чемпионат Европы, Швейцария
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