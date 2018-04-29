Белоруска Ольга Мазуренок победила на марафонской дистанции в Дюссельдорфе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Ольга Мазуренок победила на марафонской дистанции в Дюссельдорфе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 2 часа 25 мин. 25 сек., что является рекордом соревнований. Серебряная призерка из Германии Фабьен Амрейн уступила белоруске более 7 мин. Бронзовой награды марафона удостоилась Роуз Епчоге Мару из Кении.

Ольга Мазуренок является рекордсменкой Беларуси в марафоне с результатом 2 часа 23 мин. 54 сек., который она показала два года назад, финишировав четвертой на Лондонском марафоне. Также в марте этого года Ольга обновила национальное достижение в полумарафоне, пробежав за 1 час 10 мин. и 57 сек. на чемпионате мира в Валенсии.-0-