Белоруска Ольга Мазуренок завоевала золотую медаль в марафоне на ЧЕ в Берлине

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Мазуренок завоевала золотую медаль в марафоне на чемпионате Европы в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 50 км она преодолела за 2 часа 26 мин. 22 сек. Во время бега Мазуренок не слишком хорошо себя чувствовала, пришлось останавливать кровь из носа, но один из лидеров белоруской команды в беговых дисциплинах справилась и первой пересекла финишную черту. Серебряную награду завоевала француженка Клеменс Калвин, уступившая Ольге Мазуренок шесть секунд. Бронзовым призером стала Ева Врабкова-Нивлитова из Чехии, пробежавшая марафон с национальным рекордом своей страны - 2 часа 26 мин. 31 сек.

Четвертое и пятое места завоевали также белоруски Марина Доманцевич и Анастасия Иванова, соответственно. Такая высокая плотность результатов позволила нашим бегуньям завоевать и командный кубок в марафонском беге.

Золотая медаль Ольги Мазуренок стала шестой в копилке белорусской команды, которая проводит один из самых успешных континентальных форумов.-0-

Фото Reuters