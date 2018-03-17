17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав сегодня в Пхенчхане золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов она пробежала за 22 мин. 19,3 сек. Россиянка Михалина Лысова заняла второе место, отстав от победительницы на 36,3 сек. Бронзовую награду завоевала Карина Эдлингер из Австрии - +1 мин.03,6 сек.

Для Светланы Сахоненко это уже третья золотая награда Паралимпиады. Ранее она стала чемпионкой в беге на 15 км свободным стилем и победила в спринте на 1,5 км. На счету воспитанницы Новополоцкого училища олимпийского резерва, где она начинала занятия спортом, есть и бронзовая награда в биатлоне на 6 км.

Сахоненко: за свою третью золотую медаль боролась до последнего шага по дистанции Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов Светлана преодолела немногим более чем за 22 минуты. После гонки она отметила, что была уверена, что удастся завоевать медаль, поэтому сильно переживала и сегодня даже не завтракала.

Бронзовым призером в беге на 10 км среди слабовидящих лыжников стал в предпоследний день зимних Игр белорус Юрий Голуб.

Голуб: на каждой гонке в Пхенчхане настраиваюсь на медаль Юрий Голуб отметил отличную работу лыж в соревнованиях и признался, что очень устал за время Паралимпиады. "Лыжи хорошо держали подъемы на дистанции. Вторая горка и последний круг отняли у меня все силы, даже мыслей никаких нет после финиша.

Быстрее него дистанцию преодолели лишь победитель из Канады Брайан Маккивер - 23 мин. 17,8 сек. и серебряный призер американец Джейк Адикофф. Для Юрия Голуба это уже четвертая медаль Пхенчхана. В его активе золото в биатлоне на 12,5 км, две серебряные награды в лыжных гонках и биатлоне.

XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане завершатся 18 марта.-0-