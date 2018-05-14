Белоруска Татьяна Дроздовская заняла четвертое место на ЧЕ по парусному спорту

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Дроздовская заняла четвертое место на чемпионате Европе по парусному спорту в классе "Лазер-Радиал", который завершился во французском Ла-Рошеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации парусного спорта.

По результатам 12 гонок лидер белорусской команды набрала 78 очков без учета двух заездов, в которых она показала худший результат. Всего четыре балла уступила Татьяна Дроздовская бронзовому призеру из Бельгии Эмме Плассчаерт. Золотую и серебряную медали выиграли яхтсмены из Нидерландов Марит Боумеестер (26 очков) и Максим Джонкер (62 очка) соответственно.

В зачете открытого европейского Кубка, где соревновались спортсменки не только из Европы, но и со всего мира, Дроздовская стала пятой.

Всего за победу в классе судов "Лазер-Радиал" на чемпионате Европы боролись 74 участницы из 25 европейских стран, в открытом Кубке Европы - 93 спортсменки из более 30 стран мира.

Татьяна Дроздовская является ведущей спортсменкой в классе яхт "Лазер-Радиал" в Беларуси. Она чемпионка мира (2007) и Европы (2015), многократная чемпионка страны, победитель и призер этапов Кубка мира, двукратная обладательница Кубка Европы (2010, 2011).-0-