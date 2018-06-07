Белоруска Татьяна Холодович победила с национальным рекордом в метании копья в Осло

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копьеметательница Татьяна Холодович победила с национальным рекордом на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска в своей лучшей попытке отправила копье на 67 м 47 см и превзошла свой же рекорд страны (66 м 34 см), который был установлен в 2016 году на чемпионате Европы в Амстердаме.

Результат 67 м 47 см является лучшим в текущем сезоне в Европе.

Второе место в Осло заняла китаянка Хюхью Лю с результатом 65 м 11 см, третье - Никола Огродникова из Чехии, метнувшая копье на 61 м 56 см. В столице Норвегии также выступят из белорусской команды прыгун в высоту Дмитрий Набоков и бегунья Алина Талай.

Один из лидеров мирового сезона в метании копья Татьяна Холодович станет одной из участниц матчевой встречи сборных Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона, которая 22 июня пройдет на обновленном стадионе "Динамо".-0-