Белоруска Татьяна Холодович победила с национальным рекордом в метании копья в Осло

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копьеметательница Татьяна Холодович победила с национальным рекордом на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска в своей лучшей попытке отправила копье на 67 м 47 см и превзошла свой же рекорд страны (66 м 34 см), который был установлен в 2016 году на чемпионате Европы в Амстердаме.
Результат 67 м 47 см является лучшим в текущем сезоне в Европе.
Второе место в Осло заняла китаянка Хюхью Лю с результатом 65 м 11 см, третье - Никола Огродникова из Чехии, метнувшая копье на 61 м 56 см. В столице Норвегии также выступят из белорусской команды прыгун в высоту Дмитрий Набоков и бегунья Алина Талай.
Один из лидеров мирового сезона в метании копья Татьяна Холодович станет одной из участниц матчевой встречи сборных Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона, которая 22 июня пройдет на обновленном стадионе "Динамо".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.993 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.216 BYN
|3.22 BYN