30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья на финальном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своей лучшей попытке Холодович показала результат 66 м 99 см. Второе место заняла китаянка Лю Шиинь - 66 м 00 см. Бронзовым призером стала Кара Вингер из США - 64 м 75 см. В начале июня на этапе "Брилиантовой лиги" в Осло белоруска победила с национальным рекордом 67 м 47 см.
В начале августа на одном из главных стартов сезона Татьяна Холодович оказалась за чертой призеров чемпионата Европы, заняв лишь пятое место.
В финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе копьеметательницы боролись за $50 тыс., а победительница получила также специальный приз с алмазом и приглашение на чемпионат мира по легкой атлетике, который в 2019 году пройдет в Дохе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4318 BYN
|2.427 BYN
|2.434 BYN
|USD
|2.0799 BYN
|2.078 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.0529 BYN
|3.047 BYN
|3.059 BYN