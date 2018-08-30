30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович победила в метании копья на финальном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Холодович показала результат 66 м 99 см. Второе место заняла китаянка Лю Шиинь - 66 м 00 см. Бронзовым призером стала Кара Вингер из США - 64 м 75 см. В начале июня на этапе "Брилиантовой лиги" в Осло белоруска победила с национальным рекордом 67 м 47 см.

В начале августа на одном из главных стартов сезона Татьяна Холодович оказалась за чертой призеров чемпионата Европы, заняв лишь пятое место.

В финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе копьеметательницы боролись за $50 тыс., а победительница получила также специальный приз с алмазом и приглашение на чемпионат мира по легкой атлетике, который в 2019 году пройдет в Дохе.-0-