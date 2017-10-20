Белоруска Татьяна Шаракова стала бронзовым призером ЧЕ на велотреке

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Шаракова заняла третье место на чемпионате Европы по велогонкам на треке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Берлине, где проходят соревнования, лидер женской сборной Беларуси успешно провела гонку по очкам. Татьяна Шаракова смогла опередить на круг вместе с двумя попутчицами основную группу. Успешно белоруска набирала очки и на промежуточных финишах. Всего ей удалось набрать 31 очко.

Чемпионкой Европы стала датчанка Трине Шмидт, серебро в активе россиянки Гюльназ Бадыковой.

Чемпионат Европы завершится в Берлине 22 октября.-0-