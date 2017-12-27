Белоруска Ванесса Колодинская признана лучшей спортсменкой года в женской борьбе по версии UWW

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская признана лучшей спортсменкой года в женской борьбе по версии Международной федерации этого вида спорта (UWW), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта Беларуси.

В 2017-м Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль августовского чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже. Это достижение позволило ей стать двукратной чемпионкой планеты. Ранее она поднималась на высшую ступень пьедестала в 2012 году.

Белоруска также заняла первое место на чемпионате Европы в Сербии.-0-