Белоруска Вера Лапко победила на старте теннисного турнира в Лугано

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко успешно провела первый матч на турнире в швейцарском Лугано, призовой фонд которого составляет $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда Лапко, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, встречалась с 28-й ракеткой планеты эстонкой Анетт Контавейт и выиграла - 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась ровно два часа.

Позже Вера Лапко и Арина Соболенко в первом матче парного разряда сыграют с немецким дуэтом Мона Бартель/Карина Виттхефт. Кроме того, еще одна белоруска - Александра Саснович и румынка Бузарнеску встретятся с австралийско-швейцарским тандемом Моника Адамчак/Ксения Кнолл.

Накануне в одиночном разряде Арина Соболенко (61-й номер мирового рейтинга) победила румынку Михаэлу Бузарнеску (40), а Александра Саснович (49) была сильнее голландской теннисистки Ришель Хогенкамп (110).

На мужском турнире в американском Хьюстоне (призовой фонд - $557 тыс.) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд во втором раунде будут соперничать с американцами Скоттом Липски и Теннисом Сандгреном.-0-