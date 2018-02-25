Белоруска Вера Лапко победно начала квалификацию на турнире в Индиан-Уэллсе

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко успешно стартовала на турнире серии "Челленджер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $140 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом раунде квалификации Лапко, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, без особых проблем переиграла американку Элли Кийк (370) - 6:1, 6:0. Теперь в поединке за выход в основную сетку белоруска встретится с японской теннисисткой Мисаки Дои (146). Японка в первом круге также уверенно переиграла американку Кьяру Шоль (235) - 6:1, 6:0.

Этот турнир завершится 4 марта, а 7 марта на кортах Индиан-Уэллса стартует турнир категории "Премьер", организаторы которого пригласили сыграть белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. В 2012-м и 2016-м годах Виктория выигрывала эти престижные соревнования.-0-