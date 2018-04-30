Белоруска Вера Лапко победно начала теннисный турнир в Химках

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (111-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире в подмосковных Химках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде одиночного разряда белоруска уверенно переиграла в двух сетах россиянку Полину Лейкину (358) - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Следующей соперницей Веры Лапко будет победительница матча между двумя российскими теннисистками Викторией Каменской и Ольгой Дорошиной.

На турнире в Праге белоруска Лидия Морозова и румынка Михаэла Бузарнеску в первом круге парного разряда переиграли австралийско-канадский дуэт Эллен Перес / Габриэла Дабровски - 6:1, 6:3. Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович и Диана Марцинкевич из Латвии в упорнейшей борьбе уступили словацко-румынскому тандему Виктория Кужмова / Елена-Габриэла Ризе - 6:4, 1:6, 12:14. Матч длился полтора часа. На старте одиночного разряда Александра Саснович (55) 1 мая встретится с чешкой Кристиной Плишковой (74).-0-