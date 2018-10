Вера Лапко проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Люксембурге

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в полуфинал одиночного разряда на турнире в Люксембурге с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/4 финала Вера Лапко встречалась со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (47) и уступила в двух сетах - 4:6, 1:6. В первой партии на корте шла равная борьба, но Белинде Бенчич удалось выиграть одну подачу белоруски, что принесло ей успех. Во втором сете у Веры Лапко почти ничего не получалось - она смогла взять лишь одно очко и в итоге завершила выступление в одиночном разряде.

Final Four!@BelindaBencic reaches her first semifinals since 2016 with a 6-4, 6-1 over Vera Lapko @WTAluxembourg. pic.twitter.com/6bhctIhYTj