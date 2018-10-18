Вера Лапко проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Люксембурге

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в полуфинал одиночного разряда на турнире в Люксембурге с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/4 финала Вера Лапко встречалась со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (47) и уступила в двух сетах - 4:6, 1:6. В первой партии на корте шла равная борьба, но Белинде Бенчич удалось выиграть одну подачу белоруски, что принесло ей успех. Во втором сете у Веры Лапко почти ничего не получалось - она смогла взять лишь одно очко и в итоге завершила выступление в одиночном разряде.

До этого белоруска обыграла немку Карину Виттхефт (100) - 6:4, 5:7, 6:4 и француженку Полин Пармантье (50) - 7:5, 6:2. В полуфинале Белинда Бенчич встретится с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской (66) и россиянкой Маргаритой Гаспарян (124).

Вечером в четвертьфинале парного разряда Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сегодня сыграют с россиянкой Екатериной Яшиной и Акгюль Аманмурадовой из Узбекистана.

В розыгрыше Кубка Кремля (общий призовой фонд - $1,8 млн) белоруска Александра Саснович (31) сегодня проведет четвертьфинальную встречу одиночного разряда против британки Йоханны Конты (4). В 1/4 финала мужского парного разряда московского турнира белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сыграют с австрийско-хорватским дуэтом Юрген Мельцер / Никола Мектич.

На турнире в бельгийском Антверпене (призовой фонд - 612 тыс. евро) белорусский теннисист Илья Ивашко (97) в 1/8 финала встретится с итальянцем Сальваторе Карузо (167).-0-