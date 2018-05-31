Вера Лапко проиграла в первом круге парного разряда на "Ролан Гаррос"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко и румынка Ралука Олару не прошли во второй раунд соревнований женских пар на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/32 финала белорусско-румынский тандем уступил чешскому дуэту Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 7:5, 3:6, 2:6.

На парижские корты "Ролан Гаррос" сегодня выйдут еще два представителя Беларуси. В поединке второго круга женского одиночного разряда Александра Саснович, занимающая 55-е место в мировом рейтинге, встретится с 22-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. В стартовом матче соревнований смешанных пар Максим Мирный и Елена Остапенко из Латвии сыграют со словенско-голландским тандемом Андреа Клепач / Жан-Жюльен Ройер.-0-