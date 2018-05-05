Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир в Химках

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко стала победительницей турнира в подмосковных Химках с призовым фондом $100 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке одиночного разряда белоруска, занимающая 111-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла российскую теннисистку Анастасию Потапову (238) - 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Благодаря успешному выступлению в Химках, Вера Лапко может впервые в карьере войти в первую сотню мирового рейтинга.-0-
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