Белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир во Франции

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (93-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира во французском Сен-Годенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем решающем поединке Вера Лапко встречалась с голландской теннисисткой Керин Лемуан (313) и выиграла в двух партиях - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Теперь белоруска отправится в Париж, где попытается пробиться в основную сетку второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции.-0-