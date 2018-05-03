Белоруска Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Химках

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире в подмосковных Химках (призовой фонд - $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке Лапко, у которой 111-е место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Израиля Юлию Глушко, занимающую 303-ю позицию в рейтинге WTA - 6:4, 7:5. В борьбе за выход в финал Вера Лапко встретится с победительницей матча между россиянкой Виталией Дьяченко (168-й номер мирового рейтинга) и сербской теннисисткой Ниной Стоянович (314).

Позже на мужском турнире в Мюнхене (призовой фонд - 450 тыс. евро) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в матче за выход в полуфинал парного разряда встретятся с немецким дуэтом Тим Пюц / Ян-Леннард Штруфф.-0-