Белоруска Вера Лапко на стадии полуфинала завершила выступление на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко не сумела выйти в финал парного разряда на турнире серии "Челленджер" в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд $140 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче Вера Лапко и чешская теннисистка Барбора Крейчикова уступили американско-бельгийской паре Тейлор Таунсенд / Янина Викмайер - 6:2, 6:7 (3:7), 6:10. На старте соревнований Лапко и Крейчикова обыграли украинско-американский дуэт Екатерина Бондаренко / Варвара Лепченко - 6:0, 6:0, а в четвертьфинале были сильнее еще одного интернационального тандема Андреа Петкович (Германия) / Франческа Скьявоне (Италия) - 6:3, 6:4.

Турнир серии "Челленджер" завершится 4 марта, а затем на кортах Индиан-Уэллса стартует турнир категории "Премьер" с общим призовым фондом свыше $7 млн, на котором может сыграть экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко. Она выигрывала эти престижные соревнования в 2012 и 2016 годах, и организаторы предоставили Виктории "уайлд кард" на нынешний турнир. Последний раз Виктория Азарекно выступала в официальных соревнованиях в июле 2017 года на кортах Уимблдона. Затем она была вынуждена пропустить половину прошлого и начало этого сезона из-за судебных разбирательств по поводу опеки над сыном. Сейчас Виктория Азаренко занимает 203-е место в мировом рейтинге.-0-