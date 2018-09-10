Белоруски Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золото ЧМ по современному пятиборью

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золотые награды в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время выступления в отдельных видах программы белоруски находились на высоких позициях, а в кроссе и стрельбе и вовсе смогли победить. Результат наших спортсменок - 1381 балл. Серебряными призерами стали Анника Шлеу и Роня Штейнборн - 1364 очка. Представители Гватемалы Софья Кабрера и Софья Эрнандес разместились на третьей строке итогового протокола - 1353 балла.

Анастасия Прокопенко добавила в свою копилку очередную золотую награду. В июле 2017 года она стала чемпионкой Европы в Минске в индивидуальной программе.

В мужской эстафете на планетарном форуме в Мехико белорусы Илья Полозков и Ярослав Радюк остановились в шаге от пьедестала - 1475 очков. Золотые награды завоевали Валентин Бело и Александр Энрар из Франции - 1518 баллов.

Чемпионат мира по современному пятиборью завершится в Мексике 15 сентября.-0-