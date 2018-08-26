Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золото на ЧМ по гребле на байдаках и каноэ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золотую медаль на дистанции 200 м в каноэ-двойке на чемпионате мира по гребле на байдаках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Каноистка Елена Ноздрева стала бронзовым призером ЧМ по гребле в Португалии На дистанции 200 м в каноэ-одиночке борьба за место в призовой тройке развернулась жаркая. Победу с явным преимуществом одержала канадка Лоренс Винсент-Лапойнт, второй стала Олеся Ромасенко из России.

Белорусский дуэт уверенно провел решающий спринтерский заезд, показав результат - 45,234 сек. Второе место заняли Сильвия Щербинска и Дорота Боровска из Польши - +0,924 сек. Бронзовым призером стали россиянки Ксения Курач и Олеся Никифорова - +1,434 сек.

Для Елены Ноздревой это уже третья медаль на чемпионате мира в Португалии. Ранее она стала серебряным призером в каноэ-одиночке на 500 м и бронзовым на 200 м.

Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзу на ЧМ в гребле на байдарках и каноэ в Португалии Один из лидеров нашей команды в байдарке-одиночке на 500 м на 1,47 сек. отстала на финише от победительницы Дануты Козак из Венгрии - 1 мин. 47, 254 сек.

В активе белорусской команды это вторая золотая награда на турнире. Глеб Солодуха и Денис Махлай по итогам выступления на 200 м в каноэ 25 августа поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.-0-