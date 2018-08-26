Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золото на ЧМ по гребле на байдаках и каноэ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золотую медаль на дистанции 200 м в каноэ-двойке на чемпионате мира по гребле на байдаках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский дуэт уверенно провел решающий спринтерский заезд, показав результат - 45,234 сек. Второе место заняли Сильвия Щербинска и Дорота Боровска из Польши - +0,924 сек. Бронзовым призером стали россиянки Ксения Курач и Олеся Никифорова - +1,434 сек.
Для Елены Ноздревой это уже третья медаль на чемпионате мира в Португалии. Ранее она стала серебряным призером в каноэ-одиночке на 500 м и бронзовым на 200 м.
В активе белорусской команды это вторая золотая награда на турнире. Глеб Солодуха и Денис Махлай по итогам выступления на 200 м в каноэ 25 августа поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.-0-
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