Белоруски обеспечили себе выход в 1/4 финала Кубка мира по индорхоккею

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индорхоккею досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Берлине (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это стало известно после матча 4-го тура соревнований в предварительной группе А, в котором белоруски разгромили соперниц из Казахстана со счетом 8:0. До этого белорусская команда обыграла сборные США (4:1) и Швейцарии (5:1), но уступила Нидерландам (1:4). Сегодня в заключительном поединке первого этапа белорусские хоккеистки сыграют с польками. Однако результат этой встречи не имеет принципиального значения - сборная уже обеспечила себе вторую итоговую позицию и в матче за выход в полуфинал сразится с командой, которая займет 3-е место в предварительной группе В. Положение команд группы А перед заключительными встречами: Нидерланды - 12 очков, Беларусь - 9, Швейцария - 6, США - 4, Польша - 4, Казахстан - 0.

Группа В: Германия - 12, Австралия - 7, Чехия - 6, Украина - 6, Намибия - 4, Россия - 0.

В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из двух групп. Победитель и призеры Кубка мира определятся 11 февраля.-0-