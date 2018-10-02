Белоруски победили россиянок и вышли в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по настольному теннису обыграла россиянок 3:2 в домашнем матче 3-го тура квалификации командного чемпионата Европы 2019 года и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победы в составе белорусской дружины одержали Виктория Павлович, Надежда Богданова и Маргарита Балтушите. В первом матче, состоявшемся в Москве в феврале, белорусская команда одержала уверенную победу с сухим счетом 3:0. Кроме того, подопечные Татьяны Петкевич в Минске с таким же результатом уступили шведской команде. Положение команд в группе А3: Беларусь - 5 очков (3 матча), Швеция - 3 (2), Россия - 3 (3). Заключительную встречу отборочного турнира континентального первенства белоруски проведут 4 декабря в Швеции.

Мужская сборная Беларуси, за которую выступят Владимир Самсонов, Александр Ханин, Павел Платонов и Глеб Шамрук, сегодня в минском Дворце тенниса примет украинскую команду. Тренеры гостей заявили на этот матч такой состав: Коу Лей, Евгений Прищепа, Ярослав Жмуденко, Виктор Ефимов. Во встрече этих команд в Чернигове выиграли белорусы - 3:0. Кроме того, у себя дома они победили словаков с результатом 3:2. Турнирное положение в группе А5 после двух туров: Беларусь - 4 очка, Словакия - 3, Украина - 2. Сегодняшняя встреча белорусских и украинских спортсменов начнется в 19.00, вход на трибуны свободный.

Финальный этап командного континентального первенства пройдет в сентябре 2019 года во французском Нанте.-0-